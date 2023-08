Il giornalista Fabrizio Biasin ha detto la sua sull’amichevole di martedì in cui i nerazzurri hanno battuto il PSG dei due ex.

Fabrizio Biasin ha parlato in questi termini di PSG-Inter su Libero. “Si rivedono tante facce conosciute in Psg-Inter 1-2. Quella di Achraf Hakimi, esterno attuttafascia fortissimo ma non così felice. L’ha fatto capire in tutti i modi: tornerebbe volentieri a Milano, ma guadagna una vagonata di milioni e non si può. Proverà a migliorare il suo umore grazie al nuovo mister, Luis Enrique“.

“C’era anche Gigione Donnarumma, uno che ogni volta prova a convincerti di aver fatto la scelta giusta, ma non ci riesce mai. Pure lui proverà a migliorare il suo umore grazie al nuovo mister, Luis Enrique. Poi c’era lui, Milan Skriniar, l’ultimo arrivato. Ha detto ‘Non vedevo l’ora di venire qui a Parigi!’. Lo attendiamo al varco“.

