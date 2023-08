Il giornalista Fabrizio Biasin esprime il suo parere sulle ultime mosse di mercato dei nerazzurri.

Fabrizio Biasin a Sportitalia mostra diverse perplessità sul nuovo attacco dell’Inter. “L’Inter ha preso Carlos Augusto. E pure Arnautovic. E se il primo va a completare il reparto degli esterni in maniera egregia (sì, sugli esterni l’Inter è più completa), là davanti il problema è evidente”.

Edin Dzeko

“Sostituire Dzeko e Lukaku con Thuram e Arnautovic significa accettare un rischio non da poco, quello di una finalista di Champions che si affida a un reparto offensivo zeppo di incognite. Per questo – pensiero personale – Marotta e Ausilio proveranno fino all’ultimo a sostituire anche Correa con un attaccante… di movimento. Al momento il saldo in casa nerazzurra tra milioni incassati e milioni spesi pende (ampiamente) dalla parte degli incassi. I tifosi sono incazzati, non hanno decisamente tutti i torti“.

