Il giornalista Fabrizio Biasin fornisce gli ultimi aggiornamenti in suo possesso sul mercato del club nerazzurro.

Fabrizio Biasin è intervenuto in una diretta su Twitch al canale di FcInter1908.it per parlare del mercato dell’Inter. “All’Inter mi sembrano anche curiosamente ottimisti rispetto a Lukaku. Io mi metto anche nei panni dei dirigenti del Chelsea, che potrebbero pensare: ‘Questi ce l’hanno portato via già l’anno scorso, ora ci offrono 30 milioni. Non è mica sempre Natale’”.

Lazar Samardzic

“Ma l’Inter si fa forza con la ferma volontà di Lukaku di continuare la sua carriera solo e soltanto in nerazzurro. Diciamo che l’Inter incassa 55 milioni (per Onana, ndr): avrebbe buone possibilità di trattenere Lukaku, e sarebbe un gran colpo, e avrebbe buone possibilità di portare a Milano il giovane centrocampista dell’Udinese (Samardzic, ndr). Ora, non so se con quest’ultimo ci sia già una sorta di patto sulla parola, ma so che l’interesse per il giocatore c’era e c’è ancora“.

