Fabrizio Biasin su Sportitalia ha posto l’accento sull’Inter e sulla possibile cessione del talentuosissimo portiere-regista Andrè Onana

Ospite a Sportitalia, Fabrizio Biasin non vede di buon occhio il compromesso forzato che l’Inter pare intenzionata a fare per la cessione di Andrè Onana.

La richiesta dei nerazzurri per il camerunense è di 60 milioni, col Manchester United pronto a offrirne 40, e il giornalista non ci sta:

LE PAROLE- «Quel che è certo è che resta in piedi l’opzione “cessione Onana”, non proprio una bella prospettiva se si pensa che un altro regista, quello del centrocampo, è appena partito. Ecco, se per il croato l’Inter ha scelto di rinunciare a qualche milioncino per accelerare l’incasso, in questo caso non può e non deve calare le braghe.

Cinquanta milioni più bonus sono una cifra per cui sarebbe difficile dire di no, viceversa arrivederci Manchester United, ci si rivede. C’è chi parla di possibile offerta degli stessi sauditi dell’Al Nassr allo stesso Onana: ecco, in questo caso la signoria vostra è invitata a raddoppiare la richiesta, che diamine. Perdere Onana sarebbe molto grave, non perché sia il portiere più forte dell’universo, ma perché si tratta del portiere-regista più capace che c’è. Nel calcio moderno, questa roba qui, è assai rara».

