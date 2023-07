Il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato dell’Inter e di quello che è stato il discorso di Lautaro Martinez contro Lukaku

Ospite a TV Play, Fabrizio Biasin ha voluto parlare di Lautaro Martinez e delle sue dichiarazioni nei confronti dell’ex centravanti dell’Inter Romelu Lukaku.

LE PAROLE- «Lautaro ha fatto la sua prima intervista da capitano. Non ha usato giri di parole. Sono contento che abbia detto quello che ha detto. È un diritto di Lukaku andare in un’altra squadra, ed è diritto della Juventus provare a prenderlo. L’unica cosa poco corretta è che tu Lukaku per quanto l’Inter ti ha coccolato dovevi essere un po’ più onesto».

