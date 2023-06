Fabrizio Biasin ha parlato dell’Inter e del futuro di Romelu Lukaku, attendendo certe decisioni da parte della società nerazzurra

Tramite Libero, il giornalista Fabrizio Biasin ha voluto parlare dell’Inter e su quello che sarà il futuro di Romelu Lukaku in nerazzurro.

LE PAROLE- «Il Chelsea non è disposto a concedere il prestito-big e l’entourage del giocatore spera che l’Inter riesca a fare uno sforzo per proporre un prestito con obbligo di riscatto. Difficile che i nerazzurri decidano di impegnarsi per 30/40 milioni, anche in caso di cessione di Onana».

L’articolo Biasin: «Lukaku? L’Inter non lo comprerà a titolo definitivo. Ecco perché» proviene da Inter News 24.

