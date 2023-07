Il giornalista Fabrizio Biasin elenca pro e contro della probabile cessione del camerunese per circa 60 milioni.

Fabrizio Biasin su Sportitalia ha voluto dire la sua sull’operazione che potrebbe portare Andre Onana al Manchester United. “Questa è la settimana di Onana che lascia l’Inter e vola a Manchester, sponda United. In casa nerazzurra si punta a una cifra che avvicini il più possibile i 60 milioni (di pura plusvalenza). Possibile che alla fine ne arrivino leggermente meno, ma cambia poco”.

Andre’ Onana

“Questa per l’Inter è – sportivamente parlando – una cessione dolorosa, perché il ragazzo ha dimostrato di essere molto più di un semplice portiere, in particolare se si ragiona guardando al calcio di Inzaghi. Se invece ci si mette nei panni dei dirigenti – obbligati da anni a reperire risorse -, allora siamo di fronte al capolavoro di mercato: Ausilio lo ha puntato, corteggiato, convinto a scegliere il nerazzurro, Marotta ha dato l’ok al momento giusto, insieme hanno portato a Milano un giocatore raro, ora realizzano questo +50/60 che in qualche modo sistema il pasticcio Skriniar e conferma che è meglio un grande dirigente dietro alla scrivania (in questo caso due) che un grande giocatore in campo… Soprattutto se hai zero euro di budget“.

