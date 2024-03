Lunedì 11 parte la vendita dei biglietti per il settore ospiti per Inter-Napoli ma c’è un divieto riguardante i tifosi partenopei

Importanti novità sui biglietti di Inter-Napoli annunciate direttamente dalla società campani attraverso i propri canali ufficiali.

Da lunedì 11 marzo saranno infatti in vendita i tagliandi per il settore ospiti. C’è però il divieto d’acquisto per i residenti in Campania e obbligo di possesso della Fidelity card della SSC Napoli

L’articolo Biglietti Inter Napoli, novità sul settore ospiti: il divieto sorprende i campani proviene da Inter News 24.

