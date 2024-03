L’ex calciatore Paolo Stringara ha commentato la forza dell’Inter oltre che dei prossimi impegni proprio dei nerazzurri

Paolo Stringara ha commentato a TMW Radio i prossimi impegni dell’Inter in Champions League e in campionato.

DIFFERENZE MANCHESTER CITY E INTER – «Se si giocasse oggi la finale City-Inter? Dopo la Finale dello scorso anno il messaggio è già arrivato. Le percentuali sarebbero molto più vicine. Sulla carta lo scorso anno erano 75%-25%, quest’anno vedo più un 50%-50%».

BOLOGNA INTER – «All’andata Inzaghi non è riuscito a vincere. Credo che i nerazzurri non si presenteranno lì pensando che lo Scudetto sia già vinto. Fortunati quelli che hanno il biglietto. Ora c’è aria magica, aria da grande evento. Vedo in giro persone andare con la maglia e la tuta del Bologna. Una città al solito molto cauta, ora invece reagisce in una vigilia molto particolare».

