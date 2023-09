Il Milan attraverso il proprio sito ha fatto sapere le informazioni utili per l’acquisto dei biglietti per il match Champions contro il Psg

AC Milan comunica che i biglietti per il settore ospiti relativi a PSG-Milan, sfida valevole per la 3ª giornata del Gruppo F di Champions League in programma mercoledì 25 ottobre alle 21.00 al Parc des Princes, saranno disponibili sul sito Vivaticket a partire dalle ore 12.00 di lunedì 25 settembre e fino alle 23.59 di giovedì 28 settembre. La vendita è riservata agli abbonati e il prezzo del biglietto sarà di 72€ cadauno.

A seguito dell’acquisto online sarà emessa una ricevuta in formato PDF, sulla quale sarà indicato il luogo in cui poter ritirare il biglietto

