Il capitano della Fiorentina, Cristiano Biraghi, ha detto la sua dopo il match contro la Sampdoria spendendo parole anche per Stankovic

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Cristiano Biraghi, al termine di Fiorentina-Sampdoria, ha parlato così del suo rapporto con Dejan Stankovic, insieme ai tempi dell’Inter.

LE PAROLE –: «L’abbraccio con Stankovic a inizio partita È come un fratello maggiore per me, quando ero all’Inter da ragazzo mi è sempre stato vicino, mi ha aiutato tantissimo. Per me è sempre un piacere incontrarlo, gli voglio tanto bene».

L’articolo Biraghi su Stankovic: «Gli voglio tanto bene, era un fratello maggiore all’Inter» proviene da Inter News 24.

