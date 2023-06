I nerazzurri non trattano solo grandi nomi ma anche profili più giovani: è il caso di questo giovane difensore dell’unger 21 tedesca.

Dal ritiro della Germania under 21 Yann Aurel Ludger Bisseck ha parlato del suo possibile approdo all’Inter. “L’interesse dell’Inter nei miei confronti? Per me è una situazione completamente nuova. La maggior parte delle volte durante la finestra di mercato, mi chiedevo dove potessi andare, se ci fosse una buona opzione per me. Ho dovuto spesso lottare per la mia carriera e per prendere piede nei miei club”.

“Ora sta venendo fuori l’altra faccia della medaglia: sembra che abbia l’imbarazzo della scelta. Mi sto divertendo un po’, ma so che non posso perdere la testa. Se qualcuno me lo avesse detto prima di trasferirmi in Danimarca (all’Aarhus, ndr), avrei detto: impossibile. Ma ora sto dicendo: se i dirigenti di un club mi vedono, mi valutano e si fidano di me a tal punto da volermi, perché non dovrei fidarmi io di me stesso? Questo passo sarà molto importante per me, la prospettiva sportiva è assolutamente fondamentale“. Il difensore gioca nella massima serie danese e anche secondo Gianluca Di Marzio ci sono buone possibilità che diventi un giocatore dell’Inter.

