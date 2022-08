Boban: «Deluso dal rinnovo tardivo di Maldini, Ibra fa male a continuare». Le parole dell’ex rossonero

L’ex Milan Zvonimir Boban a La Gazzetta dello Sport.

ADDIO AL MILAN – «Se rifarei e ridirei tutto? Assolutamente si, questione di principio e dignità. Non mi dipingo come un santo, non lo sono, ma andava fatto. Dispiace quanto accaduto, man e vado fiero».

MALDINI E PIOLI – «Paolo ha lavorato benissimo e gli vanno riconosciuti tutti i meriti, lui è fondamentale. Stefano è stato grande nel creare uno spirito di gruppo pazzesco, non ha mai mollato un centimetro e merita grandi complimenti. Qualche volta non la vediamo allo stesso modo, ma è il bello del calcio».

RINNOVO TARDIVO DI MALDINI – «Sì, molto, è stato un fatto deludente».

REDBIRD – «Si parla tanto e si sa poco, vedremo quando avverrà il cambio di proprietà».

IBRA CHE CONTINUA – «No, non fa bene, ma capisco se continuerà perché so come ragiona. Tutti noi milanisti, io in particolare, gli saremo grati per sempre. Hai detto bene: con Zlatan è cambiato tutto, lui ha cambiato tutto. Ibra è unico».

DE KETELAERE – «Ha classe, personalità e vede tutto. Ho dubbi per quel che riguarda la velocità, che ci vuole per essere un fuoriclasse. Certamente è da Milan, è un talento. Se mi somiglia Speriamo…».

