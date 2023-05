Il giornalista Alessandro Bocci parla della finale di Coppa Italia di domani tra Fiorentina e Inter, dando un consiglio ai viola

Ai mcirofoni di Radio Bruno, il giornalista Alessandro Bocci pone l’accento sulla finale di Coppa Italia di domani tra Fiorentina e Inter:

FINALE COPPA ITALIA– «La stagione della Fiorentina è già ottima. Con spensieratezza, entusiasmo e anche un po’ di attenzione può giocarsela anche se ho più fiducia nella Conference League. Domani mi aspetto una Fiorentina che attacchi l’Inter. La squadra di Inzaghi però, con Lautaro che svaria, lancia nello spazio i suoi centrocampisti, come Barella per esempio, ma non puoi aspettarli nella tua area. Contro il Milan hanno vinto le partite nei primi tempi, sia in Champions che in Supercoppa»

L’articolo Bocci: «La Fiorentina non può aspettare l’Inter in area» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG