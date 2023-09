Massimo Boldi nel corso del premio Gentleman Fair Play ha parlato del derby tra Inter e Milan, lui grandissimo tifoso rossonero

PAROLE – «Derby? Come sempre, credo che il Milan ha una marcia in più. La vedo giusta, vinca il migliore, sono due squadre uniche al mondo. Sì il Milan mi è piaciuto in questo avvio di stagione, rimane la grande squadra del mio cuore».

