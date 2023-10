Le condizioni dei calciatori infortunati del Bologna dopo l’ultima pausa nazionali. Tutti i dettagli in merito

Di seguito il report ufficiale del Bologna.

COMUNICATO – «Thiago Motta prosegue a Casteldebole la preparazione alla partita col Frosinone: oggi i rossoblù hanno svolto lavoro tecnico e partitella. Riccardo Calafiori e Giovanni Fabbian sono rientrati in gruppo e hanno lavorato con i compagni. Differenziato in campo per Victor Kristiansen, allenamento a parte per Stefan Posch e Jhon Lucumi. Nel corso della giornata raggiungeranno Bologna anche Oussama El Azzouzi, Riccardo Orsolini, Jesper Karlsson e Lewis Ferguson».

