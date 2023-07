Il West Ham sta per cedere Declan Rice all’Arsenal e starebbe guardando in Italia per rinforzarsi: piace Schouten del Bologna

Secondo quanto riportato dal Corriere di Bologna, l’olandese piace a diversi club ma gli inglesi potrebbero fare sul serio per il centrocampista.

