In vista del match di Champions League con l’Atletico, ecco quali giocatori dell’Inter riposeranno col Bologna: le ultime di formazione

La prossima trasferta a Bologna potrebbe vedere alcune rotazioni nella formazione dell’Inter, con lo sguardo già rivolto alla sfida contro l’Atletico Madrid in Champions League. Per Simone Inzaghi, è una partita cruciale in cui potrebbe decidere di fare alcune modifiche nella squadra.

Secondo quanto riportato da Il Giorno, è probabile che Inzaghi scelga di lasciare a riposo Dimarco, dando spazio a Carlos Augusto nella difesa. A centrocampo, potrebbe essere uno tra Barella e Mkhitaryan a iniziare dalla panchina. In attacco, potrebbe esserci spazio per Arnautovic, mentre Lautaro e Thuram si divideranno i minuti in campo. Infine, in difesa, sembra che Bisseck abbia le carte in regola per scendere in campo, almeno secondo il quotidiano.

