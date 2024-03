Il tecnico del Porto Sergio Conceicao ha aggiornato sulle condizioni di Mehdi Taremi, prossimo all’approdo all’Inter: le parole

In conferenza stampa, Sergio Conceicao si prepara a salutare Mehdi Taremi, promesso sposo all’Inter: le dichiarazioni sulle condizioni dell’attaccante iraniano.

TAREMI – «Sta meglio, è quasi al 100%. Dopo la conferenza farò la convocazione. Se non rientra in questa sicuramente lo sarà nella prossime, sta evolvendo in maniera molto positiva. Sta bene, è quasi al 100%. Mehdi è un giocatore di qualità, sapete cosa penso di lui. Conteremo su di lui fino all’ultimo giorno di contratto, così come su tutti gli altri».

