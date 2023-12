Le parole di Giancarlo Marocchi, ex calciatore del Bologna, su Joshua Zirkzee e Riccardo Calafiori, protagonisti in rossoblu

Riccardo Marocchi, ex del Bologna e ora opinionista per Sky Sport, ha parlato a La Repubblica del momento dei rossoblu, in particolare di Zirkzee e Calafiori. Di seguito le sue parole.

ZIRKZEE – «Mi ricorda Kolivanov, sa giocare con entrambi i piedi, è un centravanti davvero atipico, vede il gioco come pochi, poi mi piace la bellezza del suo controllo di palla, quell’eleganza. È insostituibile. Ma anche se ha già fatto sette gol non me ne aspetto 20, semmai 12, e allora devono segnare gli altri, gli Orsolini, i Karlsson, magari Ferguson deve ripetere la stagione scorsa ed è già a buon punto. Nulla di facile, ovviamente, ma nulla di impossibile, a questo punto».

SORPRESA CALAFIORI – «Per me è il miglior difensore, l’infortunio di Lucumi è stato quasi provvidenziale, se no lui avrebbe giocato meno, sarebbe stato complicato inserirlo, ora invece sta facendo benissimo e credo anche che presto potremmo vederlo in fascia, con Beukema e lo stesso Lucumi centrali e sarebbe forse lo schieramento migliore. Dai, ci stiamo davvero divertendo, è bello andare al Dall’Ara e vedere il tifoso così contento».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG