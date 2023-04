Bologna Milan: Pioli cambia tutto e metterà tutti i titolari a riposo ad eccezione di Mike Maignan. Ecco i dettagli

Domani il Milan dovrà scendere di nuovo in campo in Serie A e lo farà contro il Bologna di Thiago Motta.

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Stefano Pioli pensa alla rivoluzione ed è pronto a far sedere in panchina tutti i titolari, eccetto Mike Maignan. Infatti, in difesa dovrebbero giocare Florenzi, Thiaw, Kalulu, Ballo; a centrocampo Pobega e Vranckx; sulla trequarti Saelemaekers, De Ketelaere e Rebic, mentre in attacco Origi.

