Era in dubbio per la sfida tra Bologna e Milan, ma adesso Thiago Motta riabbraccia un suo giocatore: oggi si è allenato in gruppo

Continua la preparazione del Bologna per la prima giornata di campionato contro il Milan. I rossoblù sono tornati a lavoro nella giornata di oggi e Thiago Motta ha avuto una bella sorpresa: è rientrato in gruppo Musa Barrow, che era in dubbio per la sfida contro i rossoneri. Questo il report dell’allenamento, pubblicato sul sito ufficiale del club.

IL REPORT – «Sono ripresi oggi a Casteldebole gli allenamenti dei rossoblù verso #BFCMilan di lunedì. La squadra ha svolto attivazione atletica, esercitazioni tecnico-tattiche e partitella. Musa Barrow è rientrato in gruppo e si è allenato regolarmente con i compagni».

