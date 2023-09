Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha parlato dopo il pareggio contro il Monza: tutte le sue dichiarazioni

Thiago Motta ha parlato a Dazn dopo lo 0-0 in Monza-Bologna. L’allenatore si è lamentato per il gol annullato a Ferguson.

LE PAROLE – «Abbiamo visto tutti, non abbiamo bisogno della televisione per decidere una situazione del genere. Sono quattro episodi decisivi contro il Bologna, con la Juventus ero rimasto senza parlare, oggi è impossibile. Mi scuso con i tifosi del Bologna, ma è più forte di me. Abbiamo visto tutti, sono quattro errori decisivi contro in sei giornate, errori decisivi».

