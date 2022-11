Su La Gazzetta dello Sport, a firma Mario Pagliara, si sottolinea come al centro dell’attacco del Torino, oggi impegnato a Bologna, ci sia una grande opportunità per il ventunenne Pietro Pellegri. «Per la quarta volta di fila, l’attacco del Toro sarà sulle spalle larghe di Pellegri. Ha prima segnato al Cittadella in Coppa, poi ha fatto esplodere di gioia Juric a Udine, ha combattuto come un leone nella notte da tre punti contro il Milan. A Bologna ha una voglia matta di aggiungere sensazioni, vibrazioni, magari i gol, al suo momento felice»

