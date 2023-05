Il noto conduttore e giornalista Alessandro Bonan si è espresso a Sky Sport in vista della finale di Champions League, che vedrà l’Inter impegnata

Bonan ha parlato così delle possibilità dell’Inter nella finale di Champions League:

«L’Inter può fare una bella figura in finale, è solida, logica, allenata bene. Poi non so se vincerà la finale con Real o City, ma potrà fare bene».

