Alessandro Bonan, noto giornalista, ha analizzato il possibile turnover effettuato da Stefano Pioli in Milan-Cremonese

Dagli studi di Sky Alessandro Bonan ha dichiarato:

«Pioli fa bene a cambiare e a fare riposare i giocatori più importanti, però è innegabile che c’è un abisso tra Leao, Giroud e gli altri. Vediamo se questo abisso verrà riempito per esempio da una prestazione accettabile di De Ketelaere. I punti di forza del Milan sono la difesa, un centrocampo con tre mediani di qualità e soprattutto in avanti ha Leao e Giroud, oltre a Diaz in alcune partite. Se togli questi, togli al Milan gran parte della sua pericolosità. Però è anche vero che gli altri devono sfruttare questa occasione e ripagare la fiducia di Pioli».

The post Bonan: «Turnover con la Cremonese? Pioli fa bene, però…» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG