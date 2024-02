Bonan, conduttore e giornalista di Sky Sport, ha detto la sua sulla vittoria ottenuta ieri sera dall’Inter contro la Juve per 1-0.

INTER JUVE – «Piano partita di Allegri lo avevamo già visto, ci si aspettava un’interpretazione più coraggiosa dai bianconeri. Non so se per merito dei nerazzurri o per troppa timidezza della Juve. Inter all’attacco con bellissime trame di gioco. Campo fatto a fette con tecnica e velocità. Gli errori tecnici credo abbiano fatto arrabbiare Allegri. Quello di Vlahovic il classico errore di chi non vive con tranquillità il ruolo di attaccante».

The post Bonan: «Vlahovic non vive con tranquillità il ruolo di attaccante. Allegri? Questo l’ha fatto arrabbiare» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG