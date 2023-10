A TMW Radio, Bonanni ha parlato così della Juve di Allegri.

BONANNI – «Ha vinto una partita un po’ per meriti suoi, ma anche per tanti demeriti del Torino. Il Torino aveva tutte le possibilità per battere la Juve in questo momento storico, non c’è riuscita facendo una partita bruttina. Gioca male il Toro ora, ha speso tanto in estate e Juric per ora non sta riuscendo più a tirare fuori quello che vorrebbe. È una squadra poco caratteriale, è un Toro regredito. La Juventus non mi piace, ma sta lì, è tosta, fai fatica a fargli gol».

The post Bonanni teme la Juve: «Non mi piace, ma…» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG