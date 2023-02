Ecco cosa dice l’ex calciatore Roberto Boninsegna che su Sportweek parla dell’Inter ma anche dell’attaccante Lautaro Martinez.

Sono queste le parole di Roberto Boninsegna, ecco cosa dice a Sportweek su Lautaro Martinez e sulla sua ex squadra l’Inter: “Di solito il leader è un centrocampista, perché è quello che ragiona e dà tempi di gioco. Di sicuro Lautaro è oggi l’uomo più in forma dell’Inter, come tocca la palla fa goal. È una seconda punta che ha bisogno, e sfrutta per far male, la profondità è data da Džeko o Lukaku. Loro vanno dentro, lui rientra, si muove a destra e a sinistra. E poi è bravo tecnicamente, forte di testa nonostante non sia altissimo: sui cross prende bene il tempo anticipando il difensore“.

Sempre a Sportweek, parla così Evaristo Beccalossi: “Lautaro è certamente un fuoriclasse ed è anche un leader: nel modo di fare, di giocare, di trasmettere energia ai compagni. È un trascinatore. Se poi per leader intendiamo uno che parla, allora no, non mi pare che l’argentino sia uno che parla tanto. Più che con la bocca lui parla con i fatti. È un leader silenzioso e anche quelli sono importanti. Non lo vedi mai gesticolare in campo. Io quelli che lo fanno non li sopporto: sembrano comandare, ma poi ti accorgi che in realtà non contano nulla“.

