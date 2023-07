Boniperti nei pensieri della Juve: il club ricorda la leggenda nel giorno di quello che sarebbe stato il suo compleanno

Il 4 luglio del 1928 a Barengo nasceva Giampiero Boniperti, vera e propria icona della Juve e del calcio italiano. Oggi, quindi, sarebbe stato il suo compleanno numero 95.

Al leggendario ex attaccante e presidente, scomparso il 18 giugno 2021, il club bianconero ha dedicato un bellissimo messaggio via Twitter per ricordarlo e onorarne la memoria.

