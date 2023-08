Bonucci via dalla Juve, non solo l’Union Berlino: c’è questo spiraglio per l’ex difensore del Milan. Le ultime

Leonardo Bonucci si appresta a lascare la Juventus in questi ultimi giorni di mercato. Dopo essere finito fuori rosa, il difensore è alla ricerca ora di un nuovo club da cui ripartire.

Come riportato da Sky Sport sulle tracce dell’ex Milan c’è forte l’Union Berlino ma non solo: anche la Lazio, infatti, ci starebbe provando in queste ore per Bonucci. Sono attese novità.

