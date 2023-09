Le parole di Sebastian Haller, attaccante del Borussia Dortmund sulla Bundesliga persa la scorsa stagione: «Peggio del cancro»

Sebastian Haller, in un’intervista al De Telegraaf ha parlato della scorsa Bundesliga persa dal Borussia Dortmund all’ultima giornata. Il calciatore, riferendosi a quella giornata, ha usato toni molto forti. Di seguito le sue parole.

«É proprio vero, il titolo di Bundesliga mancato in quel modo mi ha fatto male più della diagnosi di cancro in quel momento. Se sei malato non puoi farci niente. Devi accettarlo e attraversarlo. Ma avevamo il titolo nelle nostre mani, potevamo fare tutto da soli. In tal caso devi accettare dolorosamente di aver commesso errori o decisioni sbagliate».

