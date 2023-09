Andrij Shevchenko diventa un consigliere del primo ministro ucraino Zelensky: l’ex Milan dall’inizio del conflitto è sempre stato molto attivo

Una nuova carriera per Andrij Shevchenko in politica. L’ex attaccante del Milan è impegnato attivamente da oltre un anno a favore delle vittime del conflitto in Ucraina.

Secondo quanto scrive Calcio e finanza, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha nominato l’ex calciatore e allenatore Andrij Shevchenko suo consigliere freelance. La decisione è stata annunciata con decreto presidenziale comparso nella serata di ieri sul sito della presidenza ucraina: la nomina è quella di consigliere esterno

