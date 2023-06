La Bosnia scenderà in campo questa sera contro il Lussemburgo per il match di qualificazione a Euro 2024. Out Krunic

come riportato da TMW il centrocampista del Milan così come capitato contro il Portogallo non sarà a disposizione per la gara.

