Boufandar Juve: sconfitta in finale di Coppa d’Africa Under 17 col suo Marocco. Tutti i dettagli

Il Marocco Under 17 di Adam Boufandar perde in finale la Coppa d’Africa di categoria. Sconfitta per 2-1 col Senegal, con il talento della Juventus Under 17 che ha giocato titolare venendo sostituito al 66esimo sull’1-0 per la sua squadra.

Boufandar ha giocato titolare tutte le 6 partite della competizione, disputando 332 minuti complessivi.

