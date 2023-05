Il giornalista Claudio Brachino ha commentato così il caso Juve a Sportitalia.

BRACHINO – «Assomiglia quasi a un’odissea questa vicenda. Molte volte la macchina dei processi, anche nella cronaca, si impalla. In troppe diciture, i troppi rimandi, non si capisce se il problema è di forma o di sostanza. Con le dimissioni era evidente che la scorsa governance avesse implicitamente ammesso di aver commesso qualcosa di sbagliato, la faccenda si poteva chiudere prima. Questo vieni e vai di punti non mi pare credibile. Per una volta mi sento di giustificare Allegri però, seppur abbia messo una formazione pasticciata».

The post Brachino: «Sentenza Juve un’odissea. Giustizia sportiva non credibile» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG