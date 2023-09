Braglia: «Allegri rischia se non torna a vincere». Le dichiarazioni sull’allenatore della Juventus

A TMW Radio, Braglia si è espresso così sul futuro di Allegri alla Juve.

BRAGLIA – «La Juve non ha vinto nulla da quando è tornato Allegri e di gruppo non ha nulla. Giuntoli è il miglior acquisto e potrebbe sistemare i mal di pancia nel gruppo, vedi Chiesa e Vlahovic. Rischia di più però Allegri, perché non dovesse vincere qualcosa può accadere».

