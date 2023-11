L’ex portiere Simone Braglia, a TMW Radio, ha parlato di Chiesa. Il commento sull’attaccante della Juve.

BRAGLIA – «Alcuni giocatori si trasformano in azzurro e tornano anonimi nel proprio club. Chiesa è stato il trascinatore dell’Italia e dovrebbe esserlo anche nella Juventus, dove però viene sfruttato in un modo sbagliato dal proprio allenatore, che ha mostrato di non essere all’altezza della situazione».

