Allenamento Juve: inizia la preparazione verso l’Inter. Il report pubblicato dal club bianconero

Juve in campo al JTC nella settimana del Derby d’Italia. In attesa dei Nazionali, Allegri ha ritrovato in gruppo Alex Sandro e parzialmente coi compagni anche McKennie e Miretti. A parte Danilo e Locatelli. Ecco il report del club.

REPORT – «Allo Juventus Training Center inizia la settimana che condurrà a Juve-Inter, in programma all’Allianz Stadium domenica 26 novembre alle ore 20:45.

La squadra, in attesa del rientro dei Nazionali, si è ritrovato alla Continassa nel pomeriggio. Esercitazioni sulla gestione del possesso palla, sviluppo delle azioni offensive e infine partitella, questo il menu della seduta odierna.

Domani il gruppo accoglierà alcuni ritorni per continuare la preparazione del Derby d’Italia: appuntamento al pomeriggio».

