L’ex calciatore croato Elvis Brajković, ha commentato così la straordinaria prestazione di Marcelo Brozovic contro la Spagna

Elvis Brajković, ex calciatore della nazionale croata è rimasto ammaliato dalla prestazione offerta da Marcelo Brozovic nella Finale di Nations League contro la Spagna. Nonostante la sconfitta, il centrocampista dell’Inter è stato premiato con la palma di migliore in campo. I suoi dati al termine del match sono impressionanti, e parlano di oltre 16 chilometri percorsi dal centrocampista. Queste le parole dell’ex giocatore, raccolte da Vecernji.

LE PAROLE –: «Abbiamo tre centrocampisti, come si muovono, quanto sono potenti e coordinati, nessuna nazionale al mondo ce li ha. Nei tempi supplementari, quando è stato il momento più difficile, quando ci siamo abbassati, Brozović ci ha tenuti a galla, non ho mai visto nessuno con una tale forza. Ha corso per oltre 16 chilometri, è impossibile».

