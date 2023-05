Massimo Brambati ha rilasciato un’intervista, facendo il nome del possibile nuovo allenatore della Juventus

Ai microfoni di TMW Radio, a Massimo Brambati è stato domandato se il nuovo ciclo della Juventus dovesse ripartire da Gian Piero Gasperini. Questa è stata la sua risposta.

GASPERINI – «Se lo chiama la Juventus ci va di corsa. Quando scegli uno come lui devi avere i giocatori a disposizione per lavorare, devi sapere che basa tutto su intensità, sulla corsa, non puoi tenere giocatori di un certo livello. Deve esserci per questo un ds importante. Giuntoli? Lui sarebbe ideale, perché conosce i giocatori anche da questo punto di vista».

