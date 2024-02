Brambati analizza le delusioni della giornata: «Il Milan, la Juve e sulla lotta lotta scudetto…». Le dichiarazioni dell’ex calciatore

L’ex calciatore Massimo Brambati ha analizzato a TMW Radio la giornata di Serie A parlando delle prove deludenti di Milan e Juventus.

PAROLE – «Hanno deluso sia Milan che Juventus. Allegri ha deluso perché a mio avviso è stato lui che ha rotto il meccanismo e quell’entusiasmo che c’era. La Juve non avrebbe mai potuto vincere il campionato, lo dico dall’inizio. Arrivare quarti vale come la Champions per la Juve, Allegri ha sempre dato questo come obiettivo, ma sono stati i giocatori che hanno pensato di essere all’altezza vedendo i risultati. Allegri doveva venirne fuori con l’esperienza invece ha toccato degli equilibri che si erano creati ed ecco il risultato».

