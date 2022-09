Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, ha parlato di Charles De Ketelaere: Pioli un grande vantaggio per il belga

Ospite a TMW Radio, Massimo Brambati ha parlato così di De Ketelaere:

«Il Milan lo scorso anno ha fatto qualcosa di straordinario, non mi sarei aspettato il finale e il titolo. Entrare per De Ketelaere in una squadra così già amalgamata non è mai semplice. In più il Milan non è che abbia fatto una campagna acquisti su nomi altisonanti ma su scommesse. E lo è De Ketelaere, che è un giocatore che ha grandi margini di miglioramento. Ora è con Pioli che è capace di far crescere i giovani. Non è facile integrarsi comunque in una squadra che va a mille».

