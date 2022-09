Mattia Viti, difensore del Nizza e dell’Italia Under 21, ha parlato direttamente dal ritiro degli azzurri: le dichiarazioni

Mattia Viti ha parlato dal ritiro dell’Italia Under 21 a Castel di Sangro.

LE PAROLE – «La sconfitta contro l’Inghilterra ci ha fatto capire che qui c’è un gruppo importante e tanta qualità. Dopo un primo tempo di difficoltà i cambi ci hanno dato una marcia in più. Finora del Giappone abbiamo visto poche cose, sono una squadra molto organizzata, forse non sono molto fisici, ma sono molto attenti, concentrati e quindi dovremo farci trovare pronti. Mi ritengo fortunato per confrontarmi col mondo estero e questa esperienza la consiglio perché ti cambia anche come uomo. Nel Nizza mi sto trovando molto bene anche perché nello spogliatoio ci sono molti giocatori giovani come me e per ora posso dire solo cose positive di questa esperienza. Il campionato francese ha un ritmo diverso da quello italiano e ci sono tantissimi uno contro uno. Nel calcio italiano c’è più tatticismo».

