Allenamento Lazio: ultima seduta settimanale per i biancocelesti, che fanno il conto con tre assenze

Ultima seduta della settimana per la Lazio di Maurizio Sarri che, a partire da martedì pomeriggio, metterà il focus sul match di domenica a pranzo contro lo Spezia.

Il tecnico oggi ha dovuto fare a meno degli 8 nazionali (che torneranno allo spicciolata ad inizio della prossima settimana) e di Lazzari, Casale e Patric. Per l’ex Spal si profila un rientro contro la Fiorentina il 10 ottobre mentre l’ex Verona dovrebbe effettuare oggi esami approfonditi per chiarire il problema all’adduttore. Non preoccupa invece lo spagnolo, che sta gestendo le forze.

