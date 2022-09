Sono queste le parole di Fulvio Collovati, che parla alla Gazzetta dello Sport della Juventus e della griglia scudetto.

Ecco le parole di Fulvio Collovati alla Gazzetta dello Sport che parla della Juventus e della corsa scudetto: “Se dovessi scegliere un favorito oggi dire il Napoli. Però il campionato è lungo e si può parlare di Napoli, Milan e Inter nel gruppetto di testa. La vera crisi è quella della Juve, una situazione diversa rispetto all’Inter. Vedo troppi problemi, troppe difficoltà, non è questione di punti. E poi i rientri sono lontani, inutile illudersi“.

Matteo Marani a Sky Sport conclude così sulla prestazione di Bonucci: “La Nazionale ha goduto del miglior Bonucci, tenuto a riposo col Monza con la Juve dove non sta attraversando il momento migliore. Bonucci ci ha ricordato che giocando a 3 ha libertà di lancio, già prima di quella per Raspadori aveva fatto belle aperture perché ha un piede da centrocampista. E ci ha ricordato la leadership. Non abbiamo più tanti Bonucci, ci ricorda gli anni passati con giocatori di grande caratura.“

