Massimo Brambati: «Allegri deve mantenere gli equilibri all’interno dello spogliatoio». Le parole dell’ex calciatore

Massimo Brambati ha rilasciato alcune dichiarazioni a TMW Radio riguardo la Juventus.

LE PAROLE – «Allegri deve mantenere gli equilibri all’interno dello spogliatoio, non puoi pensare che arriva un giocatore che può darti una mano anche dal punto di vista quantitativo e te ne puoi privare per quel motivo. Henderson non so che tipo di giocatore può essere, ma nel gruppo mancano due giocatori numericamente. Se vuoi arrivare in Champions ci stai già adesso, ma se vuoi competere per altro qualcosa ti serve, a livello di numero e di esperienza e qualità».

