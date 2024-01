Pecci, ospite alla Domenica Sportiva sulla Rai ha parlato della lotta Scudetto tra Inter e Juve. Queste le sue dichiarazioni.

LE DICHIARAZIONI – «Inter e Juventus sono le candidate per lo Scudetto, l’Inter è la migliore ma deve stare attenta perché la Juve sta trovando una chimica di gruppo, un modo di stare in campo e sta facendo di più di quello che può fare, deve stare attenta. La settimana scorsa ho visto un’Inter che fa fatica qualche partita, ma succede. Ripeto l’Inter è più forte ma io non sottovaluterei la Juventus».

The post Pecci: «Inter più forte ma non sottovaluterei la Juventus» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG