Biasin difende l’Inter: «All’inizio si diceva che la Juventus vinceva per caso ma nelle ultime partite gioca un buon calcio». Le parole

Fabrizio Biasin, a Pressing, ha commentato la lotta Scudetto e il duello tra Juve e Inter.

BIASIN – «L’Inter rispetta la Juventus? Assolutamente si e deve imparare dal passato. Due anni fa si dicevano le stesse cose e poi il Milan le ha fatto lo scherzetto. C’erano le stesse distanze e poi sappiamo com’èandata. Questo gruppo non deve perdere l’attenzione perché è inseguita da una squadra solidissima. All’inizio si diceva che la Juventus vinceva per caso ma nelle ultime partite gioca un buon calcio, gioca bene dalla metà campo in su e sembra una squadra che senza le coppe può fare tantissimi punti».

The post Biasin: «L’Inter rispetta la Juve, possono fare ancora tanti punti» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG