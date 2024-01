Massimiliano Allegri, in conferenza stampa, si è soffermato anche sul duello tra la Juve e l’Inter

Massimiliano Allegri, in conferenza stampa, ha detto la sua sul duello scudetto tra la sua Juve e l’Inter.

INTER VS JUVENTUS «Le differenze sono due: l’Inter non da ora ma ha una squadra costruita pe vincere lo scudetto, la Juve ha iniziato invece un percorso diverso. Non dobbiamo metterci in testa l’ossessione di vincere lo Scudetto, ma dobbiamo fare il massimo di quello che possiamo fare. Sopratutto vedere come crescono i ragazzi. La Juventus con questa squadra per i prossimi 5 anni ha un futuro importante ».

